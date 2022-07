Il diamante nella voce di Dee Dee Bridgewater (Di domenica 17 luglio 2022) di Olga Chieffi Il ritorno di Dee Dee Bridgewater tra Salerno e dintorni è sempre un po’ una festa. Dee Dee fa parte della storia del jazz moderno, vincitrice di tre Grammy e un Tony Award, completamente a suo agio nei concerti e nelle pièce teatrali, fortemente impegnata nella lotta per i diritti civili e lo sviluppo tanto da essere nominata Ambasciatrice FAO. Nessuno certo poteva immaginare che in Italia, dove è sempre stata popolarissima, avrebbe vinto il festival di Sanremo al fiano dei Pooh. Adesso, dopo tanti omaggi a primedonne del jazz, da Ella Fitzgerald a Billie Holiday, il suo ultimo progetto discografico e il nuovo tour sono dedicati alla musica di Memphis, Tennessee, che è la sua città natale ed è anche una delle grandi capitali della musica americana. La Bridgewater torna stasera a Ravello, sul palcoscenico di Villa ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 17 luglio 2022) di Olga Chieffi Il ritorno di Dee Deetra Salerno e dintorni è sempre un po’ una festa. Dee Dee fa parte della storia del jazz moderno, vincitrice di tre Grammy e un Tony Award, completamente a suo agio nei concerti e nelle pièce teatrali, fortemente impegnatalotta per i diritti civili e lo sviluppo tanto da essere nominata Ambasciatrice FAO. Nessuno certo poteva immaginare che in Italia, dove è sempre stata popolarissima, avrebbe vinto il festival di Sanremo al fiano dei Pooh. Adesso, dopo tanti omaggi a primedonne del jazz, da Ella Fitzgerald a Billie Holiday, il suo ultimo progetto discografico e il nuovo tour sono dedicati alla musica di Memphis, Tennessee, che è la sua città natale ed è anche una delle grandi capitali della musica americana. Latorna stasera a Ravello, sul palcoscenico di Villa ...

