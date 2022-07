FOCUS – Inter, futuro tutto da scrivere per De Vrij (Di domenica 17 luglio 2022) futuro incerto per Stefan De Vrij E’ cambiato lo scenario attorno al futuro di Stefan De Vrij. Inizialmente il centrale olandese era quello indicato a lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Le offerte però non sono arrivate e al temine della sessione non è da escludere che le parti possano trovarsi per parlare di rinnovo in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2023. Ecco il punto sul centrale olandese fatto da calciomercato.com. “Il Chelsea ha preso Koulibaly, Conte per il Tottenham voleva più Bastoni, lo United di ten Hag rimane in cerca di un difensore centrale e flirta con de Vrij, ma al momento quell’offerta (promessa dal compianto Mino Raiola) tra i 20 e i 25 milioni che permetterebbe all’Inter di fare cassa non è ancora arrivata. E’ ... Leggi su intermagazine (Di domenica 17 luglio 2022)incerto per Stefan DeE’ cambiato lo scenario attorno aldi Stefan De. Inizialmente il centrale olandese era quello indicato a lasciare l’in questa sessione di calciomercato. Le offerte però non sono arrivate e al temine della sessione non è da escludere che le parti possano trovarsi per parlare di rinnovo in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2023. Ecco il punto sul centrale olandese fatto da calciomercato.com. “Il Chelsea ha preso Koulibaly, Conte per il Tottenham voleva più Bastoni, lo United di ten Hag rimane in cerca di un difensore centrale e flirta con de, ma al momento quell’offerta (promessa dal compianto Mino Raiola) tra i 20 e i 25 milioni che permetterebbe all’di fare cassa non è ancora arrivata. E’ ...

