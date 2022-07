Dybala e Navas al Napoli | euforia sui social

(Di domenica 17 luglio 2022) La notizia che iloffre un ingaggio più alto della Roma afa esplodere l’entusiasmo dei tifosi azzurri e non solo. Da qualche ora inetwork sono invasi di messaggi, commenti e tweet in cui si parla dell’argentino svincolato dalla Juventus. Ma i tifosi azzurri sognano in grande ed oltre asperano che possa arrivare anche Keylordal Psg. Il club francese può contribuire a pagare lo stipendio del calciatore, perché vuole dare maggiore spazio a Donnarumma.alè una notizia che sta facendo sognare i tifosi, sempre più convinti che alla fine De Laurentiis piazzerà colpi importanti sul calciomercato. Secondo quanto riferisce Di Marzio ilperoffre più della ...

Pubblicità

rvffaele_ : RT @Karim59296126: Io se De Laurentiis acquistasse Dybala e Keylor Navas - CambiTardivi : RT @Karim59296126: Io se De Laurentiis acquistasse Dybala e Keylor Navas - Rioda7__ : RT @Karim59296126: Io se De Laurentiis acquistasse Dybala e Keylor Navas - Franklin0696 : RT @majewsky2000: Dybala e Navas e mi faccio un pesce in mano che comincia oggi e finisce a Natale. - immcarmen : RT @Karim59296126: Io se De Laurentiis acquistasse Dybala e Keylor Navas -

Inter a cui, nonostante gli ottimi rapporti con l'ad Marotta, avrebbe dato l'ultimatum : ... Emissari di De Laurentiis hanno chiesto informazioni al Psg su KEYLOR, ma l'ingaggio del ...... Keylordel Paris Saint - Germain per il ruolo di portiere; l'alternativa è Kepa . Kim Min - Jae del Fenerbahce per il ruolo di difensore; l'alternativa è Senesi . Paulo(svincolato) per ...KOULIBALY firma per il Chelsea, LEWANDOWSKI saluta il Bayern e va al Barcellona, RENATO SANCHES è ai dettagli con il Psg. Il mercato ...Come si rinforzerà il Napoli nelle prossime settimane Ne ha parlato il giornalista e avvocato Domenico La Marca.