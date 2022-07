Covid, scendono i casi nel Lazio, ma aumentano i ricoveri: i dati di oggi (Di domenica 17 luglio 2022) Sono in calo (fortunatamente) i casi positivi nel Lazio ma, stando ai dati di oggi, i ricoveri sono in aumento (con un incremento di 34 posti letto occupati rispetto a ieri). La variante Omicron 5 continua a circolare in Italia e l’appello degli esperti è sempre lo stesso: vaccinarsi e fare, ovviamente chi può, la quarta dose, che resta l’unica ‘arma’ per sconfiggere il virus (e le sue mutazioni). I dati Covid nel Lazio di domenica 17 luglio 2022 Ecco, nel dettaglio, i dati di oggi nel Lazio: 6877 nuovi casi (la scorsa domenica ne erano 9547) +34 ricoveri -1 terapia intensiva 8 morti Come prenotare la quarta dose di vaccino Intanto, continua la campagna vaccinale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Sono in calo (fortunatamente) ipositivi nelma, stando aidi, isono in aumento (con un incremento di 34 posti letto occupati rispetto a ieri). La variante Omicron 5 continua a circolare in Italia e l’appello degli esperti è sempre lo stesso: vaccinarsi e fare, ovviamente chi può, la quarta dose, che resta l’unica ‘arma’ per sconfiggere il virus (e le sue mutazioni). Ineldi domenica 17 luglio 2022 Ecco, nel dettaglio, idinel: 6877 nuovi(la scorsa domenica ne erano 9547) +34-1 terapia intensiva 8 morti Come prenotare la quarta dose di vaccino Intanto, continua la campagna vaccinale ...

