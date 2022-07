Cosa fare dopo il morso di una medusa? L’errore da non commettere (Di domenica 17 luglio 2022) Tante persone si chiedono che Cosa fare dopo il morso di una medusa. Tra le azioni c’è un errore che non bisogna assolutamente fare: ecco che Cosa c’è da sapere. Ci sono migliaia di specie di meduse in tutto il mondo. La maggior parte delle punture di queste sono innocue, ma alcune volte possono causare gravi danni. È possibile trattare queste punture con alcuni passaggi di primo soccorso di base. Andiamo a conoscere tutti i passaggi da fare in queste circostanze. fonte foto: AdobeStockLe meduse sono creature marine che vivono in tutti i mari del mondo. Queste di solito non intendono pungere gli umani. Questo evento succede quando una persona sfiora l’animale mentre nuota o cammina lungo la spiaggia. Come molte persone sanno bene, il ... Leggi su chenews (Di domenica 17 luglio 2022) Tante persone si chiedono cheildi una. Tra le azioni c’è un errore che non bisogna assolutamente: ecco chec’è da sapere. Ci sono migliaia di specie di meduse in tutto il mondo. La maggior parte delle punture di queste sono innocue, ma alcune volte possono causare gravi danni. È possibile trattare queste punture con alcuni passaggi di primo soccorso di base. Andiamo a conoscere tutti i passaggi dain queste circostanze. fonte foto: AdobeStockLe meduse sono creature marine che vivono in tutti i mari del mondo. Queste di solito non intendono pungere gli umani. Questo evento succede quando una persona sfiora l’animale mentre nuota o cammina lungo la spiaggia. Come molte persone sanno bene, il ...

