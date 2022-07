Clarissa Selassiè rompe il silenzio e smaschera Barù: "Vi dico io chi è davvero" (Di domenica 17 luglio 2022) Sono stati due protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Barù Gaetani. Quando però la loro storia non è andata come tutti avrebbero voluto, le sorelle Selassiè si sono rivoltate contro l'ex gieffino. A distanza di qualche tempo, Clarissa vuota il sacco su Barù e racconta tutto. La scorsa edizione de Il Grande Fratello Vip è stata scandita dagli amori dei concorrenti. Molte sono state le coppie che si sono formate nella casa più spiata d'Italia. Mentre alcune hanno resistito all' urto della realtà, altre invece non sono nemmeno uscite dalla porta rossa. Una di queste è quella tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè. Quando Barù è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica si è interessata subito a lui. L'enologo è di certo il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022) Sono stati due protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié eGaetani. Quando però la loro storia non è andata come tutti avrebbero voluto, le sorellesi sono rivoltate contro l'ex gieffino. A distanza di qualche tempo,vuota il sacco sue racconta tutto. La scorsa edizione de Il Grande Fratello Vip è stata scandita dagli amori dei concorrenti. Molte sono state le coppie che si sono formate nella casa più spiata d'Italia. Mentre alcune hanno resistito all' urto della realtà, altre invece non sono nemmeno uscite dalla porta rossa. Una di queste è quella traGaetani e Jessica. Quandoè entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica si è interessata subito a lui. L'enologo è di certo il ...

Pubblicità

CamyErrico : @Lella491 @lulu_selassie @JessySelassie @queen_adnknesh Sei molto fortunata ad avere due sorelle ?? comunque il lega… - zioale_ : abbiamo la nuova clarissa selassie #gfvip - Domenico1oo777 : RT @tendenzetv: #fairylu: per i contenuti Instagram pubblicati da Lulù Selassié la scorsa notte in compagnia delle sorelle Jessica e Claris… - Hyppo1402 : RT @tendenzetv: #fairylu: per i contenuti Instagram pubblicati da Lulù Selassié la scorsa notte in compagnia delle sorelle Jessica e Claris… - laraegongolo : RT @tendenzetv: #fairylu: per i contenuti Instagram pubblicati da Lulù Selassié la scorsa notte in compagnia delle sorelle Jessica e Claris… -

Lulù Selassiè cambia look dopo il GF Vip/ La princess stupisce e i fan approvano Clarissa Selassié, la stoccata social/ Critiche al gossip dopo la festa di Lulù Lulù Selassiè e il nuovo look che convince i fan Senza rossetto, ma con un leggero lucidalabbra, con un contouring ... Manuel Bortuzzo, bomba sul suo futuro in tv: farà Ballando con le stelle Sulle pagine della nota rivista, si legge che qualora l'ex della sorella di Jessica e Clarissa Selassié non accetterebbe di partecipare al dancing show, la conduttrice punterà a invitarlo almeno come ... Selassié, la stoccata social/ Critiche al gossip dopo la festa di Lulù Lulùe il nuovo look che convince i fan Senza rossetto, ma con un leggero lucidalabbra, con un contouring ...Sulle pagine della nota rivista, si legge che qualora l'ex della sorella di Jessica eSelassié non accetterebbe di partecipare al dancing show, la conduttrice punterà a invitarlo almeno come ...