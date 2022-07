Bimbo romano di 6 anni annega in piscina in un resort in Sardegna (Di domenica 17 luglio 2022) Una vacanza in famiglia che si trasforma in tragedia. Ieri pomeriggio un bambino di 6 anni stava giocando in acqua, dentro una piscina in un resort, il Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Sardegna . ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Una vacanza in famiglia che si trasforma in tragedia. Ieri pomeriggio un bambino di 6stava giocando in acqua, dentro unain un, il Cala Luas, sul litorale di Cardedu in. ...

Pubblicità

Dome689 : Ristoratore romano accoglie un’ambulante e il suo bimbo e le offre la cena: “Esempio per tutti” - giuliog : Ristoratore romano accoglie un'ambulante e il suo bimbo e le offre la cena: Esempio per tutti - Marilenapas : RT @fanpage: 'Il proprietario del ristorante, l'ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista. Nulla di straordina… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Il proprietario del ristorante, l'ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista. Nulla di straordina… - LailaSimoncelli : RT @fanpage: 'Il proprietario del ristorante, l'ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista. Nulla di straordina… -