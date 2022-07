Un pass disabili intestato a un morto e 900 multe da pagare: fermata a Roma (Di sabato 16 luglio 2022) Una targa francese, un pass disabili intestato a una persona deceduta e più di 900 violazioni del codice della strada. Una pattuglia della Polizia Locale ha fermato una donna dell’est residente a Roma che circolava tranquillamente in pieno centro storico, a via Ripetta, a bordo di un veicolo privo dell’immatricolazione italiana. Il che non sarebbe un grosso problema, se non fosse che, insospettiti dall’assenza dei documenti di circolazione e dalle versioni contrastanti fornite dalla donna, gli agenti hanno scoperto che l’automobilista risiedeva nella capitale da più di tre mesi, condizione che rende necessario procurarsi una targa italiana. Non solo: il permesso disabili (ora revocato), la cui fotocopia era in bella vista sul cruscotto, era intestato a una persona deceduta. E, ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Una targa francese, una una persona deceduta e più di 900 violazioni del codice della strada. Una pattuglia della Polizia Locale ha fermato una donna dell’est residente ache circolava tranquillamente in pieno centro storico, a via Ripetta, a bordo di un veicolo privo dell’immatricolazione italiana. Il che non sarebbe un grosso problema, se non fosse che, insospettiti dall’assenza dei documenti di circolazione e dalle versioni contrastanti fornite dalla donna, gli agenti hanno scoperto che l’automobilista risiedeva nella capitale da più di tre mesi, condizione che rende necessario procurarsi una targa italiana. Non solo: il permesso(ora revocato), la cui fotocopia era in bella vista sul cruscotto, eraa una persona deceduta. E, ...

Pubblicità

DogoAntonio : ogni credibilità, ha ghettizzato anziani che non avevano la punturina così come con gli stessi suoi connazionali e… - zorogat : @Adnkronos Secondo me bisognerebbe mettere un Pass per chi rispetta i disabili: a Burioni va tolto subito. - _autoblog : Pass disabili: pronta la Banca dati Cude - lucia_marziali : RT @maik89369417: @flaviafratello @borghi_claudio @RobertoBurioni Quindi se Burioni insulta i disabili va capito, se ci si indigna è strume… - MPellegrini1988 : RT @maik89369417: @flaviafratello @borghi_claudio @RobertoBurioni Quindi se Burioni insulta i disabili va capito, se ci si indigna è strume… -