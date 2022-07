Ultime Notizie Roma del 16-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a 4 giorni dal nuovo appuntamento del premier al Senato mercoledì si evita la crisi aperta dal non voto dei 5 Stelle al Decreto aiuti Salvini Berlusconi in liquido non conta i grillini irresponsabili dicono nel movimento che discute su ritiro dei ministri di incassi oppone il PD lavora per convincere draghi di andare avanti ma non si illude il colle tira le fila calendario la mano voto possibile nella prima metà di ottobre se il Parlamento Sara sciolto prima nessun cambiamento in vista in merito al isolamento come sempre Si verificherà andamento epidemiologico e ci sarà un confronto con le regioni affermato il ministro della Salute Roberto speranza nelle24 ore si registrano 96348 nuovi ...