Troppa pressione per Locatelli? Le critiche non lasciano tranquilla la società (Di sabato 16 luglio 2022) Manuel Locatelli ha dimostrato solo in fasi alterne il suo reale valore, per questo motivo la Juve sta così cercando di migliorare la rosa. La scorsa estate la Juventus ha deciso di acquistare il centrocampista Manuel Locatelli portando avanti una lunghissima operazione con il Sassuolo in modo tale da poter arrivare a uno dei campioni d’Europa con l’Italia del 2021, ma il suo rendimento in questa stagione è stato discontinuo e dunque il suo riscatto è davvero in dubbio. LaPresseIndubbiamente quando una squadra come la Juventus ottieni dei risultati così mediocri si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno in particolare, cercando magari di assolvere quegli elementi che sono comunque stati in grado di mettersi in mostra nel corso della stagione. Nel complesso si può comunque dire che Manuel Locatelli sia stato il miglior giocatore della ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 16 luglio 2022) Manuelha dimostrato solo in fasi alterne il suo reale valore, per questo motivo la Juve sta così cercando di migliorare la rosa. La scorsa estate la Juventus ha deciso di acquistare il centrocampista Manuelportando avanti una lunghissima operazione con il Sassuolo in modo tale da poter arrivare a uno dei campioni d’Europa con l’Italia del 2021, ma il suo rendimento in questa stagione è stato discontinuo e dunque il suo riscatto è davvero in dubbio. LaPresseIndubbiamente quando una squadra come la Juventus ottieni dei risultati così mediocri si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno in particolare, cercando magari di assolvere quegli elementi che sono comunque stati in grado di mettersi in mostra nel corso della stagione. Nel complesso si può comunque dire che Manuelsia stato il miglior giocatore della ...

Pubblicità

succoallabanana : @COGL1ON4 non lo so secondo me jess ha esagerato le ha messo troppa pressione - 09_iren20 : @Monipotterhead Io credo che abbia ben in testa quello che vuole fare è comunque Taylor Swift e ha sicuramente un p… - GianniVisone80 : @antonio_race Facci caso mai una domanda scomoda .. mai una provocazione .. speriamo non gli mettano troppa pressione addosso a sto ragazzo - ammaiFiamma : @alessatura Io ultimamente mi faccio fare regali quando trovo quel che mi piace. Sento troppa pressione al complean… - winstonAbologna : @theamazer @AnnaMariaMadia1 @harrybrentit Cioè quindi siccome ci sono sprechi enormi, incuria e tagli alla sanità p… -