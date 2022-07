Sassuolo, Scamacca sempre più fuori dal Sassuolo (Di sabato 16 luglio 2022) Gianluca Scamacca potrebbe essere escluso dall’amichevole odierna del Sassuolo. L’attaccante è sempre più vicino all’addio Scamacca sempre più vicino al West Ham. L’attaccante del Sassuolo sta trattando con il club londinese e al Sassuolo si comincia a lavorare per una squadra senza la sua presenza. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il centroavanti, dopo aver saltato l’amichevole con il Real Vicenza, non sarebbe convocato nemmeno per l’amichevole odierna con lo Jablonec. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Gianlucapotrebbe essere escluso dall’amichevole odierna del. L’attaccante èpiù vicino all’addiopiù vicino al West Ham. L’attaccante delsta trattando con il club londinese e alsi comincia a lavorare per una squadra senza la sua presenza. Secondo quanto riportato daNews.net, il centroavanti, dopo aver saltato l’amichevole con il Real Vicenza, non sarebbe convocato nemmeno per l’amichevole odierna con lo Jablonec. L'articolo proviene da Calcio News 24.

