Rinaldini – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 luglio 2022)Via Santa Margherita, 14 – 20121 –Tel. 02/39566725 Sito Internet: www.pastry.com Tipologia: pasticceria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,70€, cornetto mini 1€, cornetto normale 1,20€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA È partito da Rimini per arrivare a ben 6 punti vendita in Italia, fra cui questo di. Le sue pasticcerie sono un trionfo di mignon coloratissimi e invitanti, come i numerosi macaRal (i classici macaron) tutti messi in fila per colore, creando un effetto cromatico molto bello. Oltre ai dolcetti e alle monoporzioni disponibili, daè d’obbligo fare colazione con i suoi croissant (anche in formato mignon) ben sfogliati e fragranti di burro, come quello al cioccolato da noi assaggiato. Lo abbiamo accompagnato con un caffè ben estratto dalla ...