Non è detto che un governo che cade generi più instabilità di un gasdotto rimasto aperto

Pubblicità

AlbertoBagnai : P.s.: non è vero che nessuno aveva detto che lo spread si stava alzando prima della crisi. Qualcuno lo aveva detto,… - enpaonlus : Grazie per l’invito, #maAncheNo.Avete ragione:alberi e piante “infestanti” non le avete sradicate voi,le dune non l… - RaiDue : Caro #BLANCO, ti abbiamo detto che non possiamo stare senza di te? ??? #TIMSummerHits #Rai2 @RaiPlay @RaiRadio2 - ardizoglu : @borghi_claudio Onorevole le chiederei di mercoledì, ma il suo segretario ha già detto che dobbiamo chiedere a Cont… - Silvia_Mio86 : RT @Campanelli11: “Era chiaro che qualcuno dovesse partire”, questo è stato detto dopo l’arrivo di Vlahovic in merito al mancato rinnovo di… -

Il Primato Nazionale

... si tratta di Never Never Gin il cui nome deriva dallocale "to step into the never never". L'... spesso e volentieri l'addentrarsi nell'entroterra australianogarantisce di uscirvi senza ...dobbiamo fuggire dalle nostre responsabilità né mantenere alcuna complicità con chi viola i diritti umani, altrimenti perderemo ogni credibilità", ha. Di fronte a tanta e così diffusa ... Come non detto, il “lago” sulla Marmolada risale al 2009: la smentita degli esperti Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...