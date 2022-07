Napoli | morta vicesindaco Maria Filippone

(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – E’die assessore con delega all’Istruzione. Aveva 68 anni.era ricoverata da oltre un mese nel reparto di Cardiologia del policlinico universitario della Federico II. Il sindaco diGaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia” di“per la dolorosa perdita”. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune”, dichiara Manfredi. “Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”, aggiunge Manfredi. “Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia, ...

Maria Filippone non ce l'ha fatta. Vicesindaco e assessore all'Istruzione di Napoli, è morta nella notte al Policlinico universitario della Federico II, dove era ricoverata dallo scorso 12 giugno per problemi circolatori. A comunicarlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi.