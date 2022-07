Letta ci prova: una parte del M5S appoggi il Draghi bis. Forza Italia dice no. Meloni: questo è accanimento (Di sabato 16 luglio 2022) Praticamente quella del M5S è ormai un’assemblea permanente senza che si venga a capo di un decisione chiara. Un’assemblea congiunta di deputati e senatori del M5s è in programma in serata con il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che ha partecipato al Consiglio nazionale da poco concluso. Ancora non si sa se il M5S ritirerà i ministri e se consulterà la base sulla fiducia a Draghi. L’immagine è quella di un partito che versa nella più totale confusione. Una confusione di cui vorrebbe approfittare il segretario del Pd Enrico Letta che nel suo intervento al congresso del Psi lancia un appello: “Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Praticamente quella del M5S è ormai un’assemblea permanente senza che si venga a capo di un decisione chiara. Un’assemblea congiunta di deputati e senatori del M5s è in programma in serata con il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che hacipato al Consiglio nazionale da poco concluso. Ancora non si sa se il M5S ritirerà i ministri e se consulterà la base sulla fiducia a. L’immagine è quella di un partito che versa nella più totale confusione. Una confusione di cui vorrebbe approfittare il segretario del Pd Enricoche nel suo intervento al congresso del Psi lancia un appello: “Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governoperchécammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da ...

