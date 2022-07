L’Arena di Verona nella bufera: “Razzisti, utilizzate il blackface”. E la cantante afro dà forfait (Di sabato 16 luglio 2022) Verona, 16 lug — Capricci da primadonna woke: a una settimana dal suo debutto per il 99° Opera Festival 2022 come Violetta ne La Traviata, la soprano afroamericana Angel Blue dà il benservito alL’Arena di Verona per protestare contro la pratica del blackface «offensiva, umiliante e apertamente razzista» che l’istituzione scaligera «continua a utilizzare». Casus belli di tutta la diatriba è stata l’esibizione della soprano Anna Netrebko, che l’8 luglio scorso ha eseguito Aida utilizzando il blackface, ovvero pittandosi il volto di marrone per interpretare il ruolo della principessa etiope Aida. Un affronto razzista intollerabile per la 38enne cantante lirica californiana, che ha denunciato al mondo intero la pratica delL’Arena di scritturare attori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 luglio 2022), 16 lug — Capricci da primadonna woke: a una settimana dal suo debutto per il 99° Opera Festival 2022 come Violetta ne La Traviata, la sopranoamericana Angel Blue dà il benservito aldiper protestare contro la pratica del«offensiva, umiliante e apertamente razzista» che l’istituzione scaligera «continua a utilizzare». Casus belli di tutta la diatriba è stata l’esibizione della soprano Anna Netrebko, che l’8 luglio scorso ha eseguito Aida utilizzando il, ovvero pittandosi il volto di marrone per interpretare il ruolo della principessa etiope Aida. Un affronto razzista intollerabile per la 38ennelirica californiana, che ha denunciato al mondo intero la pratica deldi scritturare attori ...

Pubblicità

MokaMon6 : @DavidPNice @diva_political Menzogne. È una delle migliori soprano al mondo ed è molto amata e questo vi fa rosicar… - MaleficaAvita : 'È fuorviante'. Il soprano accusa l'Arena di Verona per il blackface e dà forfait - elena_ele6 : @_MissCoraline_ Il mio sogno sarebbe Nic all’Arena di Verona. Ormai ha cantato ovunque e gli manca l’Arena. Sabato… - _MissCoraline_ : @elena_ele6 Io ho visto Moro all’Olimpico di Roma. Bello. Bellissimo. Ma San Siro è altra roba. Se poi vedi il conc… - sirjoe7007 : #angelblue, soprano americano, non canterà all'#Arena di #Verona perché in #Aida si è ricorsi al #blackface tangent… -