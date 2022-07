Galtier: «Uno spogliatoio ha bisogno di giustizia e la giustizia è valida per tutti» (Di sabato 16 luglio 2022) Su L’Equipe una lunga intervista al nuovo allenatore del Psg, Christophe Galtier. Racconta i dubbi che ha avuto nell’accettare la panchina del club francese, la sua carriera e anche le ambizioni che ha per il futuro. Dice che la cosa che lo ha sorpreso di più, a dieci giorni dal suo insediamento in panchina, è la straordinaria qualità dei giocatori in squadra. «Il talento dei giocatori. Incredibile. La qualità tecnica durante le prime sessioni, l’applicazione di tutti». Ammette che i primi contatti con il club risalgono a molte settimane prima del suo arrivo ufficiale. Ci sono stati scambi costanti. Non ha mai dubitato che avrebbe ricevuto l’incarico, nemmeno quando è scoppiato il tormentone Zidane. «Lo sapevo… Era chiaro, da quello che mi diceva il mio presidente, che sarei stato l’allenatore del Psg». Fa la differenza tra l’esperienza al Nizza e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Su L’Equipe una lunga intervista al nuovo allenatore del Psg, Christophe. Racconta i dubbi che ha avuto nell’accettare la panchina del club francese, la sua carriera e anche le ambizioni che ha per il futuro. Dice che la cosa che lo ha sorpreso di più, a dieci giorni dal suo insediamento in panchina, è la straordinaria qualità dei giocatori in squadra. «Il talento dei giocatori. Incredibile. La qualità tecnica durante le prime sessioni, l’applicazione di». Ammette che i primi contatti con il club risalgono a molte settimane prima del suo arrivo ufficiale. Ci sono stati scambi costanti. Non ha mai dubitato che avrebbe ricevuto l’incarico, nemmeno quando è scoppiato il tormentone Zidane. «Lo sapevo… Era chiaro, da quello che mi diceva il mio presidente, che sarei stato l’allenatore del Psg». Fa la differenza tra l’esperienza al Nizza e ...

Pubblicità

napolista : #Galtier: «Uno spogliatoio ha bisogno di giustizia e la giustizia è valida per tutti» A L’Equipe: «Ci saranno rego… - sportli26181512 : Sky - Psg, Wijnaldum in uscita: è stato proposto al Milan: Georginio Wijnaldum, centrocampista 31enne del Paris Sai… - Muraa____ : @NandoPiscopo1 @Fedeshi_ @Fili190381 @battitomilan7 @Eros70183028 Il psg però sta cambiando molto e in fretta per f… - RadioSportiva : «Incontrerò e parlerò molto presto con entrambi i portieri» ha detto il nuovo allenatore del Psg durante la sua pre… - andrewguada : @ricardorubio44 Sisi certo, ma proprio in questo senso avere uno spogliatoio omogeneo con Galtier è l’ABC.. -