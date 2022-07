Dybala, Di Marzio: “Roma e Napoli all’attacco, l’Inter aspetta” (Di sabato 16 luglio 2022) Dybala DI Marzio- Il nome più caldo per questo calciomercato è Paulo Dybala, l’Inter è attenta ma Roma e Napoli sono in agguato. Nel frattempo l’Inter, ufficializzerà Bremer nelle prossime giornate. Paulo Dybala dal 1 Luglio, è diventato lo svincolato con più valore sul mercato, incredibilmente l’argentino non ha ancora una squadra. Nei primi Giugno sembrava inevitabile, l’ex Juve era vicinissimo all’Inter, con l’arrivo di Lukaku e la voglia di permanenza di Dzeko stanno rallentando questa trattativa. Operazione che ha preso un altra strada anche, quando, Marotta in conferenza stampa di presentazione ha detto che il pacchetto offensivo è ben fornito. Zanetti nelle ultime ore, ha confermato le parole dette da Marotta ma, ha anche ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)DI- Il nome più caldo per questo calciomercato è Pauloè attenta masono in agguato. Nel frattempo, ufficializzerà Bremer nelle prossime giornate. Paulodal 1 Luglio, è diventato lo svincolato con più valore sul mercato, incredibilmente l’argentino non ha ancora una squadra. Nei primi Giugno sembrava inevitabile, l’ex Juve era vicinissimo al, con l’arrivo di Lukaku e la voglia di permanenza di Dzeko stanno rallentando questa trattativa. Operazione che ha preso un altra strada anche, quando, Marotta in conferenza stampa di presentazione ha detto che il pacchetto offensivo è ben fornito. Zanetti nelle ultime ore, ha confermato le parole dette da Marotta ma, ha anche ...

Pubblicità

serie_a24 : #Dybala, Di Marzio: “Roma e Napoli all’attacco, l’Inter aspetta” - MaQualeFrizione : In tutto questo sta passando inosservata la boiata di Di Marzio su Dybala riguardante i famosi diritti di immagine,… - MarisciaFox : RT @4LEX4ND4N0V1C: Pedullà dice che aspetta solo l'Inter. Di Marzio dice che c'è solo Napoli e Roma su di lui. Ormai la vicenda #Dybala mi… - SadDlb : @90ordnasselA @DiMarzio Di Marzio non ne’ ha azzeccata una e continua a sparare cavolate in TV .Forse dovrebbe indo… - Salvato95551627 : RT @infoitsport: Dybala, Di Marzio: “Roma e Napoli all’attacco, l’Inter aspetta” -