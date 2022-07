Da gennaio a oggi in fumo quasi 230 chilometri quadrati di boschi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Continuano a divampare gli incendi in tutta Italia, complici le alte temperature e la mancanza di piogge: dal gennaio scorso ad oggi, nel nostro Paese sono andati in fumo ben 229,30 chilometri quadrati di boschi e foreste a causa di 204 roghi di importanti dimensioni. È come se il fuoco avesse distrutto una superficie pari alla città di Reggio Emilia o all'isola d'Elba. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi della Commissione UE. Il primo bilancio sulle attività di questa nuova disastrosa stagione sul fronte della lotta agli incendi sarà tracciato nell'ambito di "REAS 2022", ventunesima edizione del Salone internazionale dell'Emergenza, che si svolgerà dal 7 al 9 ottobre presso il Centro Fiera di ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Continuano a divampare gli incendi in tutta Italia, complici le alte temperature e la mancanza di piogge: dalscorso ad, nel nostro Paese sono andati inben 229,30die foreste a causa di 204 roghi di importanti dimensioni. È come se il fuoco avesse distrutto una superficie pari alla città di Reggio Emilia o all'isola d'Elba. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendivi della Commissione UE. Il primo bilancio sulle attività di questa nuova disastrosa stagione sul fronte della lotta agli incendi sarà tracciato nell'ambito di "REAS 2022", ventunesima edizione del Salone internazionale dell'Emergenza, che si svolgerà dal 7 al 9 ottobre presso il Centro Fiera di ...

