Calciomercato Napoli: si cerca a formula giusta per Nandez (Di sabato 16 luglio 2022) . Il Cagliari lo valuta 15 milioni Il Cagliari non vuole trattenere un giocatore che ha la possibilità di brillare in una big del nostro calcio. La partenza è possibile ma il d.s. Capozucca ha fissato il prezzo per Nahitan Nandez. Il classe ’95, come riporta oggi La Nuova Sardegna, è ambito dal Napoli. I partenopei ritengono eccessiva la richiesta da 15 milioni di euro ma potrebbero assicurarselo con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, così da spalmare la spesa in due annate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Il Cagliari lo valuta 15 milioni Il Cagliari non vuole trattenere un giocatore che ha la possibilità di brillare in una big del nostro calcio. La partenza è possibile ma il d.s. Capozucca ha fissato il prezzo per Nahitan. Il classe ’95, come riporta oggi La Nuova Sardegna, è ambito dal. I partenopei ritengono eccessiva la richiesta da 15 milioni di euro ma potrebbero assicurarselo con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, così da spalmare la spesa in due annate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - cn1926it : Scambio di documenti in corso, lunedì #Ostigard sarà un calciatore del #Napoli – KKN - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Kim, il Napoli è in corsa: pareggiata l'offerta d'ingaggio del Rennes -