Calciomercato Lecce, superato il Cagliari per Askildsen (Di sabato 16 luglio 2022) Calciomercato Lecce, Askildsen vicino ai giallorossi: il norvegese della Sampdoria vuole rimanere in Serie A Kristoffer Askildsen, dopo giorni di trattative e tentennamenti vari, potrebbe aver trovato la squadra giusta. La sua volontà è di rimanere in serie A e per questo motivo il 2001 dei blucerchiati, secondo quanto riporta Nicolò Schira, ha ricevuto l'offerta del Lecce di Baroni. I giallorossi hanno messo sul tavolo 2.5 milioni per un prestito con diritto di riscatto. La modalità della trattativa prevede un controriscatto a favore della Samp per una cifra pari a 3.5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

