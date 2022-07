Bimbo morto a Sharm | dubbi sulle cause I funerali a Palermo - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

fanpage : Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spa… - fattoquotidiano : Covid, bimbo di 10 anni morto all’ospedale di Frosinone. I genitori hanno presentato una denuncia - Adnkronos : Bimbo morto a #SharmElSheik, oggi i funerali: lutto cittadino a Palermo. - GDS_it : In centinaia nella chiesa di San Basilio per l'ultimo abbraccio ad Andrea Mirabile, il bimbo di 7 anni di Palerm… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Bimbo morto a #Sharm Cosa ha mangiato, i dubbi sull'intossicazione #16luglio #iltempoquotidiano -

a Sharm, dubbi sull'intossicazione da cibo Palermo, 16 luglio 2022 - Ultimo saluto al piccolo Andrea Mirabile , ilmentre era in vacanza a Sharm El Sheik . Oggi per i suoi ...Si stanno celebrando in questo momento i funerali del piccolo Andrea Mirabile , ilmentre era in vacanza a Sharm El Sheik . Lo ha disposto il sindaco Roberto Lagalla . Alla cerimonia ...Palermo, 16 luglio 2022 - Ultimo saluto al piccolo Andrea Mirabile, il bimbo morto mentre era in vacanza a Sharm El Sheik. Oggi per i suoi funerali è lutto cittadino a Palermo. Alle esequie ha preso p ..."In tanti ci siamo chiesti guardando questa piccola bara bianca, 'ma perché Dio non se ne è preso cura'. In questo momento non troviamo risposte, ma ...