Vigili del Fuoco e Gruppo Fs alleati per le emergenze | siglato un protocollo su soccorso | sicurezza e formazione

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile e il Gruppo FS Italiane hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa per migliorare l'efficacia delle operazioni di soccorso e di sicurezza. L'accordo, allo stesso tempo, si pone ulteriori obiettivi come promuovere la formazione degli operatori incaricati di gestire le emergenze, studiare un sistema di monitoraggio delle infrastrutture, svolgere attività di prevenzione, in particolare degli incendi, analizzare e monitorare potenziali scenari di rischio, agevolare la gestione delle emergenze, individuare possibili sedi di nuovi presidi per i Vigili del Fuoco in prossimità della rete ferroviaria.

Incendio boschivo in Slovenia minaccia l'Isontino Dalle 16.20, i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia sono impegnati con l'autopompa e l'autobotte del distaccamento di Monfalcone, l'autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale di Gorizia per un ... Coronavirus, sono sempre oltre 2000 i casi in Liguria nelle ultime 24 ore Notte di super lavoro per i vigili del fuoco e per il 118 di Savona anche a causa delle avverse condizioni meteo. Ieri in tarda serata il primo incidente alla confluenza con la rotonda di Carcare. Un'... Vigili del Fuoco Incendio boschivo in Slovenia a pochi metri dal confine italiano GORIZIA - Dalle ore 16.20 circa di oggi 15 luglio 2022, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone ... Incendi: fiamme a Abbasanta, canadair e elicotteri in azione (ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio nei pressi del Nuraghe Losa, ad Abbasanta. Il Corpo forestale è intervenuto con il personale a terra, oltre a tre elicott ... Dalle 16.20, ifuocoComando di Gorizia sono impegnati con l'autopompa e l'autobottedistaccamento di Monfalcone, l'autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale di Gorizia per un ...Notte di super lavoro per ifuoco e per il 118 di Savona anche a causa delle avverse condizioni meteo. Ieri in tarda serata il primo incidente alla confluenza con la rotonda di Carcare. Un'... Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco GORIZIA - Dalle ore 16.20 circa di oggi 15 luglio 2022, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone ...(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio nei pressi del Nuraghe Losa, ad Abbasanta. Il Corpo forestale è intervenuto con il personale a terra, oltre a tre elicott ...