Vangelo di oggi 15 Luglio 2022: Mt 12,1-8 | Video commento (Di venerdì 15 luglio 2022) Ascoltiamo il Vangelo di venerdì 15 Luglio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se aveste compreso che cosa significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato persone senza colpa”. “Il popolo viveva spesso una religiosità “di facciata”, senza profondità. Ecco perché il profeta insiste: “Misericordia io voglio”, cioè la lealtà L'articolo Vangelo di oggi 15 Luglio 2022: Mt 12,1-8 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 15 luglio 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 15, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se aveste compreso che cosa significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato persone senza colpa”. “Il popolo viveva spesso una religiosità “di facciata”, senza profondità. Ecco perché il profeta insiste: “Misericordia io voglio”, cioè la lealtà L'articolodi15: Mt 12,1-8proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

santegidionews : La scelta di Floribert di opporsi alla corruzione è stata il frutto di una vita che si è radicata nel Vangelo vissu… - salvatorecapas4 : RT @CiaoKarol: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. MA DAVVERO GESU' E' COSI' POTENTE? SI, NON DIMEN… - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 15 Luglio 2022 - fragiovanniop : RT @codeale: «Prendete il mio giogo sopra di voi [...] e troverete ristoro per la vostra vita». Nel #Vangelo di oggi, il Signore spiega la… - komboskina : RT @codeale: «Prendete il mio giogo sopra di voi [...] e troverete ristoro per la vostra vita». Nel #Vangelo di oggi, il Signore spiega la… -