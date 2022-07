Usa, dalla Camera via libera alla reintroduzione del diritto all’aborto. Ma in Senato può arrivare un altro stop (Di venerdì 15 luglio 2022) La Camera dei Rappresentanti statunitense ha reintrodotto il diritto all’aborto a livello federale, dopo la sentenza della Corte Suprema del 24 giugno che ribaltando la Roe v. Wade lo aveva negato. Il provvedimento che vieta le restrizioni all’aborto è stato approvato con 219 voti a favore e 210 contrari. La strada per ripristinare il diritto civile negli Usa, tuttavia, rimane in salita: la misura passata alla Camera a maggioranza democratica dovrà ora essere esaminata dal Senato a maggioranza repubblicana per diventare legge: evento considerato improbabile dagli analisti. La sentenza del 24 giugno è stata da subito contestata dagli ambienti progressisti della politica americana e dai pro-abortisti. Da giorni il presidente Joe Biden invoca ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladei Rappresentanti statunitense ha reintrodotto ila livello federale, dopo la sentenza della Corte Suprema del 24 giugno che ribaltando la Roe v. Wade lo aveva negato. Il provvedimento che vieta le restrizioniè stato approvato con 219 voti a favore e 210 contrari. La strada per ripristinare ilcivile negli Usa, tuttavia, rimane in salita: la misura passataa maggioranza democratica dovrà ora essere esaminata dala maggioranza repubblicana per diventare legge: evento considerato improbabile dagli analisti. La sentenza del 24 giugno è stata da subito contestata dagli ambienti progressisti della politica americana e dai pro-abortisti. Da giorni il presidente Joe Biden invoca ...

