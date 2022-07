Uomini e Donne, Claudia Dionigi rivela come ha reagito Lorenzo Riccardi quando hanno scoperto di aspettare una femminuccia (Di venerdì 15 luglio 2022) Negli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare della notizia che Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto diventeranno genitori. A raccontare il momento della scoperta del lieto evento era stata la stessa Claudia attraverso i suoi social. Con i fan più affezionati infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere sia il momento in cui hanno scoperto di diventare genitori sia il momento del gender reveal. Claudia e Lorenzo infatti, proprio domenica scorsa, 10 Luglio, hanno organizzato una festa con amici e parenti. In quell’occasione hanno svelato il sesso del bebè: una femminuccia. Il video del momento emozionante è stato ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 luglio 2022) Negli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare della notizia chepresto diventeranno genitori. A raccontare il momento della scoperta del lieto evento era stata la stessaattraverso i suoi social. Con i fan più affezionati infatti, l’ex corteggiatrice diha voluto condividere sia il momento in cuidi diventare genitori sia il momento del gender reveal.infatti, proprio domenica scorsa, 10 Luglio,organizzato una festa con amici e parenti. In quell’occasionesvelato il sesso del bebè: una. Il video del momento emozionante è stato ...

