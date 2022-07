Travolge e uccide la moglie mentre fa retromarcia con l' auto

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tragedia a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza. Venerdì mattina, in via Arnaldi, un uomo a bordo della sua Toyota Yaris rossa avrebbe inavvertitamente fatto partire la, investendo la, un'ultrasettantenne, che si...

VICENZA - Un'anziana di 77 anni, Loredana Salvadori, è stata investita e uccisa dall'automobile del proprio marito, che stava compiendo una manovra in retromarcia. L'incidente è avvenuto a Isola Vicentina.