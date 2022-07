Roma. Ferita e rannicchiata in un angolo a bordo strada: civetta salvata dalla Polizia Locale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma – Era Ferita e rannicchiata in un angolino a bordo strada su via della Moschea, la civetta che questa mattina è stata trovata e soccorsa da una pattuglia della Polizia Locale del II Gruppo Parioli. Avvistato mentre si trascinava a fatica senza riuscire a volare, gli agenti sono subito intervenuti fornendo l’aiuto necessario al volatile in modo da metterlo al riparo e allertando immediatamente il Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU che, giunto sul posto, ha riscontrato una frattura del femore della zampa sinistra. La civetta ora è stata affidata alle cure del personale veterinario. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Erain un angolino asu via della Moschea, lache questa mattina è stata trovata e soccorsa da una pattuglia delladel II Gruppo Parioli. Avvistato mentre si trascinava a fatica senza riuscire a volare, gli agenti sono subito intervenuti fornendo l’aiuto necessario al volatile in modo da metterlo al riparo e allertando immediatamente il Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU che, giunto sul posto, ha riscontrato una frattura del femore della zampa sinistra. Laora è stata affidata alle cure del personale veterinario. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

