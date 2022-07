Palermo, incendio in via Perpignano: “fiamme altissime”; paura per le case vicine (Di venerdì 15 luglio 2022) Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato intorno alle 14.30 a Palermo, precisamente all’interno di un terreno abbandonato in via Perpignano. Le fiamme, molto alte, e la densa coltre di fumo, hanno messo in allerta i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine giunti sul posto. L’odore acre di bruciato si è spinto insieme al fumo verso ovest, spingendo i residenti a chiudere le finestre delle proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con autoscala, per domare le fiamme dall’alto. Non sono ancora chiare le cause del rogo ma è stato spaventoso. Secondo alcuni residenti “è stato un macello”. Già del fumo era visibile intorno alle 13.30 e l’odore di bruciato era già stato avvertito, ma poi le fiamme e la densa ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 15 luglio 2022) Undi vaste dimensioni si è sviluppato intorno alle 14.30 a, precisamente all’interno di un terreno abbandonato in via. Le, molto alte, e la densa coltre di fumo, hanno messo in allerta i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine giunti sul posto. L’odore acre di bruciato si è spinto insieme al fumo verso ovest, spingendo i residenti a chiudere le finestre delle proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con autoscala, per domare ledall’alto. Non sono ancora chiare le cause del rogo ma è stato spaventoso. Secondo alcuni residenti “è stato un macello”. Già del fumo era visibile intorno alle 13.30 e l’odore di bruciato era già stato avvertito, ma poi lee la densa ...

