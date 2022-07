Napoli: Lamorgese, firmato contratto per telecamere a Forcella (Di venerdì 15 luglio 2022) "Per Napoli abbiamo la massima attenzione. Abbiamo finalmente firmato il contratto con Telecom per la manutenzione della videosorveglianza e partiremo a mettere le telecamere nella zona di Forcella". ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) "Perabbiamo la massima attenzione. Abbiamo finalmenteilcon Telecom per la manutenzione della videosorveglianza e partiremo a mettere lenella zona di". ...

Pubblicità

Viminale : #Napoli, premio #Ammaturo, #Lamorgese: fare rete, fare squadra è il modo più efficace per contrastare la criminalit… - RossanaGiannan2 : RT @Viminale: #Napoli, premio #Ammaturo, #Lamorgese: fare rete, fare squadra è il modo più efficace per contrastare la criminalità. Dobbiam… - poliziadistato : RT @Viminale: #Napoli, premio #Ammaturo, #Lamorgese: fare rete, fare squadra è il modo più efficace per contrastare la criminalità. Dobbiam… - Rolfi39 : RT @Viminale: #Napoli, premio #Ammaturo, #Lamorgese: fare rete, fare squadra è il modo più efficace per contrastare la criminalità. Dobbiam… - FF_AAediPolizia : RT @Viminale: #Napoli, premio #Ammaturo, #Lamorgese: fare rete, fare squadra è il modo più efficace per contrastare la criminalità. Dobbiam… -