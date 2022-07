“Marito e moglie”. Matrimonio per i due bei volti di Canale 5. E dopo c’è una seconda sorpresa (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiori d’arancio per la coppia di attori. Una notizia splendida per la coppia di neo-sposini che dopo la cerimonia intima in Germania, hanno preso la decisione di onorare anche l’Italia. I volti della serie tv Cherry Season-La stagione del cuore trasmessa da Mediaset qualche estate fa ha proferito il fatidico ‘si’ ma è pronta a rifarlo anche in Italia tra un mese. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, la cerimonia in Germania è stata celebrata nella cittadina di Karlsruhe. Per la coppia di attori il 14 luglio rappresenterà da questo momento in poi una data indimenticabile, ma al calendario di un grande amore si aggiungerà anche il 13 agosto quando i neo-sposini festeggeranno anche in Italia. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, le nozze bis anche in Italia Sette anni di amore condiviso e il fatidico ‘si’ che arriva al cospetto dei parenti e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiori d’arancio per la coppia di attori. Una notizia splendida per la coppia di neo-sposini chela cerimonia intima in Germania, hanno preso la decisione di onorare anche l’Italia. Idella serie tv Cherry Season-La stagione del cuore trasmessa da Mediaset qualche estate fa ha proferito il fatidico ‘si’ ma è pronta a rifarlo anche in Italia tra un mese. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, la cerimonia in Germania è stata celebrata nella cittadina di Karlsruhe. Per la coppia di attori il 14 luglio rappresenterà da questo momento in poi una data indimenticabile, ma al calendario di un grande amore si aggiungerà anche il 13 agosto quando i neo-sposini festeggeranno anche in Italia. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, le nozze bis anche in Italia Sette anni di amore condiviso e il fatidico ‘si’ che arriva al cospetto dei parenti e ...

