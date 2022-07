**M5S: Crippa bypassa Conte e convoca deputati, braccio di ferro con leader** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Li ha convocati domani, alle 15 via Zoom. Il capogruppo alla Camera del M5S, Davide Crippa, chiama a raccolta i deputati per affrontare la questione della crisi di governo. Apparentemente tutto normale, considerando che l'esecutivo capitanato da Mario Draghi rischia di non superare mercoledì. Ma nel quartier generale di via di Campo Marzio suona l'allarme, perché della convocazione si apprende via lancio di agenzia, ma soprattutto perché ieri -come raccontato dall'Adnkronos- tra Crippa e il leader Giuseppe Conte, in Consiglio nazionale, sono volati stracci. Non solo. I senatori sono guardati con sospetto perché, come noto, sono i più 'barricaderi', quelli che più hanno il dente avvelenato con Draghi e che tifano per lo sgambetto. Anche alla Camera ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Li hati domani, alle 15 via Zoom. Il capogruppo alla Camera del M5S, Davide, chiama a raccolta iper affrontare la questione della crisi di governo. Apparentemente tutto normale, considerando che l'esecutivo capitanato da Mario Draghi rischia di non superare mercoledì. Ma nel quartier generale di via di Campo Marzio suona l'allarme, perché dellazione si apprende via lancio di agenzia, ma soprattutto perché ieri -come raccontato dall'Adnkronos- trae il leader Giuseppe, in Consiglio nazionale, sono volati stracci. Non solo. I senatori sono guardati con sospetto perché, come noto, sono i più 'barricaderi', quelli che più hanno il dente avvelenato con Draghi e che tifano per lo sgambetto. Anche alla Camera ...

FulvioPaglia : D’Inca, Buffagni e Crippa, non proprio tre passanti del M5S sono contro la decisione di non votare domani presa da Conte. Si balla ancora. - pietroraffa : Davide #Crippa (M5s):'Colleghi, bisogna essere 'onestamente intellettuali''. Sì, ha detto proprio 'onestamente int… - davidallegranti : 'Bisogna essere onestamente intellettuali', dice Crippa del M5S - AndreaVenanzoni : Nel M5S siamo all’ammutinamento: i deputati vengono convocati dal capogruppo Crippa, all’insaputa di Conte e in opp… - Antizanz : RT @PietroSalvatori: ??Anche le colombe M5s s'incazzano L'ipotesi di ritirare i ministri incendia il Movimento. Patuanelli e D'Incà contrar… -