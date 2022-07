Londra, la madre del 12enne Archie Battersbee sconfitta in tribunale: dopo 3 mesi in coma, via libera dei giudici a staccare la spina (Di venerdì 15 luglio 2022) La Corte d’Appello di Londra ha dato il via libera a «staccare la spina» ai macchinari che tengono in vita Archie Battersbee, un ragazzino di 12 anni che tre mesi fa ha subito un grave danno cerebrale mentre partecipava, stando alle testimonianze della madre, a una pratica diventata virale sui social, la cosiddetta «sfida del blackout», che consiste nell’arrivare il più vicino possibile al soffocamento e che, negli ultimi, anni ha causato pericolosi incidenti anche in Italia. La sentenza dei giudici in appello I giudici d’appello hanno convenuto che per Archie, trovato privo di conoscenza nella sua casa a Southend, nell’Essex, il 7 aprile scorso, non c’è più nulla da fare. E hanno definito ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) La Corte d’Appello diha dato il viaa «la» ai macchinari che tengono in vita, un ragazzino di 12 anni che trefa ha subito un grave danno cerebrale mentre partecipava, stando alle testimonianze della, a una pratica diventata virale sui social, la cosiddetta «sfida del blackout», che consiste nell’arrivare il più vicino possibile al soffocamento e che, negli ultimi, anni ha causato pericolosi incidenti anche in Italia. La sentenza deiin appello Id’appello hanno convenuto che per, trovato privo di conoscenza nella sua casa a Southend, nell’Essex, il 7 aprile scorso, non c’è più nulla da fare. E hanno definito ...

