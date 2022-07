LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Argento per Caruso nello sci nautico! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 22.43 SCI NAUTICO – E’ Argento PER BRANDO Caruso! Battuto solo dall’americano Smith, davvero una prestazione sensazionale per l’azzurro. 22.38 CANOA POLO – Una vittoria regalerebbe all’Italia il passaggio del turno in semifinale. 22.34 CANOA POLO – Comincia l’incontro delle nostre ragazze contro l’Olanda! Vantaggio già di 2-1! 22.31 SCI NAUTICO – L’americano Nate Smith scalza Brando Caruso dalla testa: adesso tocca al canadese McCormick. 22.28 BEACH HANDBALL – Comincia la finale per il bronzo maschile fra Stati Uniti e Brasile. 22.23 BILIARDO – Proseguono i quarti di finale con le sfide tra Merckx (Bel) e Sanchez (Spa), Filler (Ger) e Van Boening (Usa), Dikme (Ger) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 22.43 SCI NAUTICO – E’PER BRANDO! Battuto solo dall’americano Smith, davvero una prestazione sensazionale per l’azzurro. 22.38 CANOA POLO – Una vittoria regalerebbe all’Italia il passaggio del turno in semifinale. 22.34 CANOA POLO – Comincia l’incontro delle nostre ragazze contro l’Olanda! Vantaggio già di 2-1! 22.31 SCI NAUTICO – L’americano Nate Smith scalza Brandodalla testa: adesso tocca al canadese McCormick. 22.28 BEACH HANDBALL – Comincia la finale per il bronzo maschile fra Stati Uniti e Brasile. 22.23 BILIARDO – Proseguono i quarti di finale con le sfide tra Merckx (Bel) e Sanchez (Spa), Filler (Ger) e Van Boening (Usa), Dikme (Ger) e ...

