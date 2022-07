Il numero 72 nella Cabala napoletana (Di venerdì 15 luglio 2022) Il numero 72, nella Smorfia napoletana, il “libro dei sogni” già citato in precedenti articoli, corrisponde allo stupore, “‘a maraviglia”. Dunque ogni volta che accade qualcosa di incredibile, da lasciare “con un palmo di naso” – per strada, a casa, in ufficio, ecc. – si corre al Bancolotto a giocare il 72. Indubbiamente lo stesso ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di venerdì 15 luglio 2022) Il72,Smorfia, il “libro dei sogni” già citato in precedenti articoli, corrisponde allo stupore, “‘a maraviglia”. Dunque ogni volta che accade qualcosa di incredibile, da lasciare “con un palmo di naso” – per strada, a casa, in ufficio, ecc. – si corre al Bancolotto a giocare il 72. Indubbiamente lo stesso ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Pubblicità

gippu1 : 38) Eh sì, perché gli Stones hanno ancora da esibirsi nella seconda data al Comunale di Torino - e stavolta Mick Ja… - Roberto00281114 : RT @Roberto00281114: Papele scansa pesci predoni e il pallone di sardine si perde nella nuvola esplosa e migliaia scappano in inganno di fo… - akhetaton11 : RT @Baldelli_PB: Nel nuovo numero di #Scenari @DomaniGiornale in uscita oggi, anche un mio articolo sul ruolo propositivo che può giocare l… - noemi_ragona : @scarolapuddu @ruby_sussex E di lui nella locandina c'è il numero whatsapp per contattarlo, io mi ci sono già messa in contatto?????? - dejunsense : ditemi un numero compreso tra 1 e 223 e vi dirò che canzone è nella mia playlist kpop -