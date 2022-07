I fragili esclusi dalla quarta dose

Pubblicità

CassiMatyxe : @eccosilvia @Cartabellotta Appunto i fragili sono esclusi - giuliazoo : RT @CassiMatyxe: @Cartabellotta In realtà fragilissimi. Le patologie gravi. I fragili anche con più patologie sono esclusi a giudicare dall… - CassiMatyxe : @Cartabellotta In realtà fragilissimi. Le patologie gravi. I fragili anche con più patologie sono esclusi a giudica… - pavafrav : RT @GarauSilvana: @FabioBeatrice Tra'gli interessi generali del popolo'esistono i poveri o sono esclusi? Sto tweet mi ricorda un tizio che… - Gb13Giovanna : RT @GarauSilvana: @FabioBeatrice Tra'gli interessi generali del popolo'esistono i poveri o sono esclusi? Sto tweet mi ricorda un tizio che… -

Al momento restano comunque ancoratutti gli under 60 e i pazienti non, così come fatto sapere anche dalla direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon, in audizione davanti alla commissione ......della seconda dose di richiamo per tutte le persone over 60 e per i cittadini "" a partire ...pertanto a prenotare e aderire alla quarta dose è esteso anche agli over 80 fino ad oggi...Il ministero della Salute ha avviato la campagna di somministrazione della dose booster, ma si è dimenticato i pazienti oncologici e trapiantati. Una situazione già successa in passato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Gimbe: 'Rallenta crescita casi, +22,4% in 7 giorni, +49,1% morti'. LIVE ...