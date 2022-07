Herpes zoster, Fondazione Policlinico Gemelli e Asl Roma 1 insieme per vaccinare in ospedale soggetti fragili (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Al via un innovativo progetto di collaborazione tra Asl Roma 1 e Fondazione Policlinico Gemelli per vaccinare direttamente nei reparti e negli ambulatori i pazienti fragili e immunodepressi a rischio Herpes zoster, o ‘fuoco di Sant’Antonio’, una malattia che colpisce circa 157 mila italiani ogni anno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Al via un innovativo progetto di collaborazione tra Asl1 eperdirettamente nei reparti e negli ambulatori i pazientie immunodepressi a rischio, o ‘fuoco di Sant’Antonio’, una malattia che colpisce circa 157 mila italiani ogni anno. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

SpotandWeb : Nuova notizia: GlaxoSmithKline in TV per la sensibilizzazione sull’Herpes Zoster - lifestyleblogit : Herpes zoster, Fondazione Policlinico Gemelli e Asl Roma 1 insieme per vaccinare in ospedale soggetti fragili - - LocalPage3 : Herpes zoster, Fondazione Policlinico Gemelli e Asl Roma 1 insieme per vaccinare in ospedale soggetti fragili… - italiaserait : Herpes zoster, Fondazione Policlinico Gemelli e Asl Roma 1 insieme per vaccinare in ospedale soggetti fragili - salutegreen24 : (Adnkronos) - “Dal 2014 al 30 giugno 2022 abbiamo vaccinato contro l’herpes zoster circa 2.500 soggetti fragili res… -