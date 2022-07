Governo, Marattin (Italia viva): “Draghi dovrebbe rilanciare con programma netto. M5S una sciagura per la politica italiana” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Penso che il presidente del Consiglio dovrebbe rilanciare con un programma di Governo molto netto. A quel punto ognuno si prenderà le sue responsabilità. Considero i M5s una sciagura per la politica Italiana, che è finita proprio ieri. Prima si tolgono di mezzo meglio è”. Lo ha detto il deputato di Italia viva Luigi Marattin ai cronisti davanti a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Penso che il presidente del Consigliocon undimolto. A quel punto ognuno si prenderà le sue responsabilità. Considero i M5s unaper lana, che è finita proprio ieri. Prima si tolgono di mezzo meglio è”. Lo ha detto il deputato diLuigiai cronisti davanti a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

