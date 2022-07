Giallo sull’infermiere britannico morto in un carcere dei filorussi in Ucraina | per Mosca era un mercenario «con malattie croniche»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Allarme da Londra per Paul Uray, il cittadinoche sarebbeindopo essere stato catturato indai separatisti dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk ad aprile 2022. L’uomo era stato accusato dadi essere uned era stato catturato assieme a un altro, Dylan Healy, mentre tentavano di entrare nel territorio controllato dalla Russia per salvare una donna e la famiglia bloccati dai combattimenti in corso. Downing Street contesta la versione della Russia, secondo cui Uray sarebbe stato un combattente arruolatosi con le forze ucraine. Secondo Londra, il 45enne era un operatore sanitario, arrivato in missione umanitaria il 25 aprile per aiutare i civili sotto i bombardamenti russi. I dubbi sulla morte Le ...

