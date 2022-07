Pubblicità

LaStampa : Dalla speranza alla rassegnazione: Mattarella pronto a sciogliere le Camere - borghi_claudio : Se nell'82 ci fossero stati gli equivalenti di Di maio, speranza e lamorgese il Camerun ci avrebbe fatti secchi nel… - fghiosso : RT @ClaudioPace: Attacco inaudito del ministro #Speranza del governo #Draghi contro una sentenza emessa dalla magistratura che dovrebbe seg… - lapierpierina : RT @Pie5974: Staccate #Speranza dalla poltrona. - MarinaCavallo56 : RT @Pie5974: Staccate #Speranza dalla poltrona. -

...senza intervenire - la maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governosua ... L'ULTIMAIl Presidente della Repubblica però non accoglie le dimissioni e ha invita il ...... non c'è acqua che possa lavare via il sangueRus', se non solamente l'Acqua Viva. Il sangue ... sì, molta preoccupazione, ma altresìe fiducia. Avendole voluto infondere nel cuore dei ...“Se le dimissioni di Mario Draghi mi hanno sorpreso Sono stata una conseguenza naturale. Ogni giorno, e non solo da ora coi 5 stelle, c’erano critiche dalle forze di maggioranza“. A dirlo, ospite a I ...(Adnkronos) – L’era delle catastrofi. Così saranno ricordati probabilmente gli anni che viviamo, ma dalla crisi strutturale che ha coinvolto pesantemente anche l’Italia si può uscire puntando su un te ...