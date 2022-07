Claudia Gerini in bikini lancia un messaggio body positive a tutte le donne (Di venerdì 15 luglio 2022) Sempre più donne mettono al bando la prova costume. Nei giorni scorsi l’attrice Nancy Brilli, tramite i social, aveva lanciato ai fan un messaggio di body positivity mettendosi in bikini davanti allo specchio e mostrando le proprie imperfezioni. Adesso è la volta di un’altra amata attrice italiana, Claudia Gerini. L’attrice Claudia Gerini, 51 anni il prossimo 18 dicembreLa protagonista del nuovo film “Tapirulàn” (che segna anche il suo debutto dietro la macchina da presa), dopo un inverno pieno di impegni professionali in Spagna per qualche giorno di vacanza. La “Jessica” di “Viaggi di nozze” dall’esclusiva isola di Espalmador ha regalato ai fan una serie di scatti che la ritraggono mentre fa il bagno nelle limpide acque dell’isolotto ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Sempre piùmettono al bando la prova costume. Nei giorni scorsi l’attrice Nancy Brilli, tramite i social, avevato ai fan undipositivity mettendosi indavanti allo specchio e mostrando le proprie imperfezioni. Adesso è la volta di un’altra amata attrice italiana,. L’attrice, 51 anni il prossimo 18 dicembreLa protagonista del nuovo film “Tapirulàn” (che segna anche il suo debutto dietro la macchina da presa), dopo un inverno pieno di impegni professionali in Spagna per qualche giorno di vacanza. La “Jessica” di “Viaggi di nozze” dall’esclusiva isola di Espalmador ha regalato ai fan una serie di scatti che la ritraggono mentre fa il bagno nelle limpide acque dell’isolotto ...

Pubblicità

Corriere : Roma, la giungla urbana tra roghi e rifiuti in strada: da Gerini a Gassmann, le denunce sui social - Luce_news : Claudia Gerini in bikini lancia un messaggio body positive a tutte le donne - redazionerumors : L'attrice di Suburra ha voluto pubblicare una serie di scatti su Instagram e mandare un bellissimo messaggio sulla… - sonsbierhaus : RT @LucaMagmo: sei credibile come Claudia Gerini quando spiega com'è fatta la pasta De Cecco... - AlanElettronico : @_Xtiana_ Vagli a dire con l’accento di Claudia Gerini versione Jessica “Ahò, che me metti Alan Elettronico?” -