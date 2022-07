Chi è Franca Sebastiani, moglie di Massimo Ranieri? Chi è e cosa fa la figlia Cristiana? (Di venerdì 15 luglio 2022) Massimo Ranieri è tornato sul palco di Sanremo nell’ultima edizione del Festival con la sua Lettera di là dal mare, che ha ottenuto un buon riscontro sia durante la kermesse canora (è giunto ottavo, ndr) che poi nel pubblico. L’ultimo album, Qui e adesso, risale invece al 2020. Ma cosa sappiamo della vita privata di Massimo Ranieri? Il celebre cantante napoletano, oggi 71enne, è stato sposato con Franca Sebastiani, venuta a mancare nel 2015, all’età di 66 anni, a causa di un tumore. Una relazione, quella tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani, caratterizzata da un amore molto intenso e duraturo. Anche la sua ex moglie lavorava nel mondo della musica come cantante. Si sono conosciuti ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 15 luglio 2022)è tornato sul palco di Sanremo nell’ultima edizione del Festival con la sua Lettera di là dal mare, che ha ottenuto un buon riscontro sia durante la kermesse canora (è giunto ottavo, ndr) che poi nel pubblico. L’ultimo album, Qui e adesso, risale invece al 2020. Masappiamo della vita privata di? Il celebre cantante napoletano, oggi 71enne, è stato sposato con, venuta a mancare nel 2015, all’età di 66 anni, a causa di un tumore. Una relazione, quella tra, caratterizzata da un amore molto intenso e duraturo. Anche la sua exlavorava nel mondo della musica come cantante. Si sono conosciuti ...

Pubblicità

AmnestyVercelli : RT @emanuele82: STOCCOLMA: ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo per crimini relativi al massacro delle prigioni avvenuto in Ira… - AmnestyPiemonte : RT @emanuele82: STOCCOLMA: ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo per crimini relativi al massacro delle prigioni avvenuto in Ira… - AmnestyTorreP : RT @emanuele82: STOCCOLMA: ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo per crimini relativi al massacro delle prigioni avvenuto in Ira… - gianu62_ : RT @emanuele82: STOCCOLMA: ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo per crimini relativi al massacro delle prigioni avvenuto in Ira… - emanuele82 : STOCCOLMA: ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo per crimini relativi al massacro delle prigioni avvenut… -