Buffon senza limiti: "potrei ritirarmi a 55 anni", poi apre ad una soluzione a sorpresa (Di venerdì 15 luglio 2022) Gigi Buffon si prepara per il prossimo campionato di Serie B con la maglia del Parma, la squadra dovrà riscattare l'ultima deludente stagione. Il portiere ex Juventus si è dimostrato ancora uno dei migliori, la condizione fisica è ottima. L'ex portiere della Nazionale non ha intenzione di ritirarsi, anzi ha lanciato una provocazione. "ho giocato dieci anni a Parma nella mia prima vita, poi vent'anni alla Juve, uno a Parigi e ora chiudo il cerchio di nuovo in Emilia. E non ho 100 anni. potrei ritirarmi a 55 anni. Da dieci anni penso a quando smetterò, ma poi proseguo sempre". "Ho vinto 12 campionati italiani, ma me ne hanno assegnati 10… Ho vinto una Ligue 1 e col Parma qualche Coppa Italia, poi altre Supercoppe. L'unico titolo europeo l'ho vinto con ...

