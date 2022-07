Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ucraina e Russia 'a un passo dall'accordo' sul grano #ANSA - fattoquotidiano : #Mosca e #Kiev concordano nel creare a Istanbul un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione di… - fattoquotidiano : L’invio continuo di armi per sostenere l’#Ucraina dall’invasione russa è motivo di preoccupazione negli #StatiUniti… - Giordan48430646 : RT @oggieridomani: Esplosione di una caserma dell'esercito ucraino a Nikolaev, ucraina meridionale, secondo quanto riferito utilizzata come… - TV7Benevento : Ucraina: Kiev interrompe relazioni diplomatiche con Corea del Nord - -

... Hulusi Akar, parlando della riunione che si è tenuta tra delegazioni militari di, Mosca, Ankara e rappresentanti dell'Onu. "Nelle prossime settimane delegazioni die Russia si vedranno ...I russi hanno sparato 6 razzi alla periferia di Bashtanka, un centro abitato nel sud dell'nella regione di Mykolayiv. Lo riporta l'agenzia Unian citando il capo del Consiglio regionale di Mykolaiv, Hanna Zamazeyeva, secondo la quale i campi di grano sono in fiamme. "Ancora ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 140 Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - L'Ucraina ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Democratica di Corea in risposta al suo ...I missili russi Kalibr hanno colpito il centro della città di Vinnytsia nella mattinata di giovedì facendo una strage tra i civili ...