Traffico Roma del 14-07-2022 ore 19:30 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara bentrovate a questo aggiornamento sul Raccordo Anulare lunghe code a causa di un incidente sul tratto di carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e la Laurentina in direzione della A1 per Napoli nella tratto nord della corda Intanto il Traffico intenso lungo la carreggiata interna tra il Sant'Andrea e il Castel Giubileo sulla tangenziale code per incidente tra San Giovanni e il tratto Urbano della A24 disagio in direzione Tiburtina Nomentana da questa mattina manifestazione in centro nella zona di Montecitorio chiusa via del Corso tra Largo Chigi e Piazza Venezia delle diverse linee della trasporto pubblico a Monteverde chiusa via Ozanam la causa un ramo pericolante sulla Pontina Traffico da Castel Romano a Castel ...

