Talenti digitali | la Regione stanzia 8 | 4 mln | borse di studio per frequentare le Academies

(Di giovedì 14 luglio 2022) Approvato dalla Giunta, nella seduta odierna, l’intervento di durata triennale denominato “diper frequenza diregionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale”, che con unomento di 8.4 milioni di euro intende fornire ai giovani le competenze necessarie a diventare sviluppatori di applicazioni innovative, professionisti in grado di progettare, implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme tecnologiche e di creare imprese innovative. L’intervento sarà rivolto agli Atenei campani, anche in partenariato con le imprese, con l’obiettivo di proporre percorsi formativi altamente qualificanti in grado di fornire e rafforzare competenze e capacità, a tutti i destinatari per un accesso o reimpiego facilitato nel mercato del lavoro. Sono ...

teleischia : CAMPANIA. APPROVATO IL PROGRAMMA PER FORMARE NUOVI TALENTI DIGITALI - salernonotizie : Talenti digitali, la Regione approva programma triennale di 8,4 milioni di euro - CampaniaCompete : TALENTI DIGITALI, LA REGIONE APPROVA PROGRAMMA TRIENNALE DI 8.4 MILIONI DI EURO - napolicittametr : Metronapoli - Talenti digitali, la Regione approva programma triennale di 8.4 milioni di euro - CinqueRighe : Regione; 8,4mln per i 'talenti digitali' le parole di De Luca e Valeria Fascione -

... il settore dell'HR Tech (soluzionidedicate al mondo delle Risorse Umane e del Change ... a ulteriore riprova che per le corporate sarà necessario competere per trattenere i migliori...... mentre nel "Convivio" si consultano i rimontaggidi spezzoni cinematografici grazie agli "... a cadenza biennale, si propone come un riconoscimento per iresidenti sul suolo nazionale. ...Approvato dalla Giunta, nella seduta odierna, l’intervento di durata triennale denominato “Borse di studio per frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale”, che ...L’intervento di durata triennale denominato “Borse di studio per frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale” ...