Star Wars: i piani originali per Snoke e Cavalieri di Ren? (Di giovedì 14 luglio 2022) Star Wars. Un fan ha tentato di ricostruire il piano originale di J.J. Abrams per il Leader Supremo Snoke e i Cavalieri di Ren. Dopo averci riflettuto un po’, è arrivato a credere che la storia di Snoke sia stata originariamente concepita in modo molto diverso. u/Jumpy Inflation 7648 ha riportato il resoconto delle sue idee su Leggi su starwarsnews (Di giovedì 14 luglio 2022). Un fan ha tentato di ricostruire il piano originale di J.J. Abrams per il Leader Supremoe idi. Dopo averci riflettuto un po’, è arrivato a credere che la storia disia stata originariamente concepita in modo molto diverso. u/Jumpy Inflation 7648 ha riportato il resoconto delle sue idee su

Pubblicità

AlessioBucci2 : RT @UniMoviesBlog: Il cast della serie #MarvelStudios dedicata ad #Ironheart da oggi ha accolto #AldenEhrenreich, attore apprezzato per il… - lanenacolmuso : @GRACE_MERCURY46 Io so di averlo visto anni fa ma sinceramente non mi ricordo la trama e cmq non mi ha entusiasmata… - starwarsnewsit : Star Wars: i piani originali per Snoke e Cavalieri di Ren? - - UniMoviesBlog : Il cast della serie #MarvelStudios dedicata ad #Ironheart da oggi ha accolto #AldenEhrenreich, attore apprezzato pe… - Carole71024753 : Alex: 'Ma è Star Wars!' ... effettivamente... -