Sì alla fiducia sul dl Aiuti al Senato dopo strappo M5s. Draghi sale al Quirinale (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Senato vota la fiducia al governo con 172 voti a favore, 39 contrari. 212 i presenti. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda chiama. Passa così il decreto ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilvota laal governo con 172 voti a favore, 39 contrari. 212 i presenti. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assenteprima eseconda chiama. Passa così il decreto ...

Pubblicità

pietroraffa : === È in corso, secondo quanto si apprende da fonti governative, una interlocuzione con palazzo Chigi sull'ipotesi… - GiovaQuez : Votiamo 'no' alla fiducia. Anzi no, lasciamo l'aula e ci asteniamo dal voto di fiducia (standing ovation). Contrord… - fattoquotidiano : Di fronte all’eventuale – per non dire probabile – mancato voto dei 5S alla fiducia sul #decretoAiuti di oggi, sia… - mauriziosantin : RT @grimani72: Il nostro dovere lo abbiamo fatto, la fiducia l’abbiamo votata. Noi come @Azione_it supportiamo Draghi fino alla fine, contr… - MarioNGreco13 : RT @DarioBallini: Il senatore Patuanelli non ha votato la fiducia al governo in cui ricopre l'incarico di Ministro. Siamo alla tragedia c… -