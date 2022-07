Ristoratore offre la cena a un’ambulante e al suo bimbo | “Gesti di umanità”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Illaa una mamma con bambino: un gesto di grande solidarietà che è diventato virale. Accade a Roma e il protagonista è Daniele Pasquali, chef e gestore di Mather Pantheon, un locale a pochi passi dal celebre monumento capitolino. Poco prima della chiusura del ristorante, una venditrice ambulante, sulle cui spalle era avvolto il figlio, entra nel locale: decine di collane colorate, orecchini, bracciali, fasce per capelli e cavigliere con sonagli da vendere per racimolare qualche euro per sfamare il proprio. La donna varca, dunque, la porta del ristorante per l’estrema necessità di vendere qualcosa, magari dissetarsi vista la grande calura di questi giorni. Daniele Pasquali l’accoglie come si farebbe con un ospite speciale: la invita a entrare eda mangiare e da bere a ...

Pubblicità

Pienissimissima : RT @saveriolakadima: - Franky3362 : RT @saveriolakadima: - RossanaGiannan2 : RT @saveriolakadima: - Rosapeli1 : RT @saveriolakadima: - RiminiFuturo : RT @saveriolakadima: -

... lo sa bene Elena Biondi , tata neonatale esperta di sonno infantile, checonsulenze e corsi, ... osserviamo quantità e qualità di un sonno, evitando di farlo dormire a lungo su ...Il gesto solidale di unromano sta facendo il giro della rete. È notte fonda, pieno centro della Capitale. Una donna africana, venditrice ambulante, cerca ancora di vendere gli oggetti che ha in mano ai turisti: ...Nel corso del terzo episodio – in onda giovedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, lo chef stellato ci porta alla scoperta dei Bike ...Ha visto una donna in difficoltà, l’ha accolta nel suo locale e le ha dato da mangiare. A lei ed al bambino che portava sulle spalle. E’ successo a Roma e Daniele, titolare dell’attività Mater Pantheo ...