«Omicron 4 e 5 al 92%. Il vaccino continua a fare argine al virus» (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ondata Claudio Farina, direttore della Microbiologia del «Papa Giovanni» spiega le nuove dinamiche del virus e mette in guardia: «La pandemia ha dinamiche imprevedibili». Vaccini, già 5mila le prenotazioni tra gli over 60. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ondata Claudio Farina, direttore della Microbiologia del «Papa Giovanni» spiega le nuove dinamiche dele mette in guardia: «La pandemia ha dinamiche imprevedibili». Vaccini, già 5mila le prenotazioni tra gli over 60.

Pubblicità

webecodibergamo : «Omicron al 92%, prepariamoci ad altre varianti». Quarte dosi, nuovi slot aperti - AlePale1979 : @Shut_up666 @Marco67Milano @GanzoSwan Ma quando i vaccini sono stati autorizzati prevenivano il contagio in modo ec… - AlePale1979 : Vs Alpha la protezione contro infezione fornita dai vaccini era 92%. Vs Delta >60%. Omicron è molto diversa. - salutegreen24 : (Adnkronos) - La sottovariante BA.5 si afferma come la Omicron prevalente sul Pianeta, secondo l'ultimo rapporto se… -